Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Karadağ atandı

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin yeni rektörü belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Yozgat Bozok Üniversitesi'nin de bulunduğu 11 üniversitenin rektör atamasını gerçekleştirdi. Bartın üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu.

Prof. Dr. Ahmet Karadağ kimdir?

1968 yılında Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini ilçesinde tamamladıktan sonra 1990 yılında lisansını Konya Selçuk Üniversitesinde tamamladı. Kimya Öğretmeni olarak görev yapıyorken 1991'de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Yüksek Lisansa başladı. 1993'te Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı ve 2001 yılında aynı üniversitede Doktorasını tamamladı. 2003 yılında Dr. Arş. Gör. olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesinde çalıştıktan sonra 2004 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalına Yard. Doç. olarak atandı. 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör olan Dr. Karadağ 2017'de Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine vekâleten dekan olarak atandı. Prof. Dr. Karadağ evli ve iki çocuk babasıdır.

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek tören ile Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, görevini yeni Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a devredecek.