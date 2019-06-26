Yozgat Bozok Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Bozok Üniversitesi halkoyunları ekibi bir gösteri sundu. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi birincisi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yavuz Özkızmaz, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaptı.

Mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilere seslenen Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Bugün öğrencilerimiz eğitimlerini başarı ile tamamladılar. Hayatlarında önemli bir dönemi tamamlamanın ve yeni bir döneme başlamanın heyecanı içerisindeler. Ümit ve temenni ediyoruz ki gelecekleri hep başarılı olsun ve hayatlarında arzu ettikleri her şeyi başarsınlar. Bugünün anlamının sizler için büyük olduğunu biliyoruz. Bu eğitim öğretim süreci içerisinde hayatı ailenizden uzak bizzat yaşamaya ve öğrenmeye çalıştınız. Şimdi mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz, sizlere güveniyoruz. Sizler yarınımızın sahipleri ve ülkemizin geleceğisiniz. Biliyoruz ki nerede olursanız, ne işle meşgul olursanız olun sizler daima adaleti, barışı, huzuru, sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı ve refahı savunacaksınız” dedi.

Rektör Karadağ, “Önümüzdeki dönemde üniversitemizi ekip ruhuyla adalet ve ehliyet merkezli katılımcı bir yönetim anlayışıyla çok daha iyi bir noktaya getirmek için çalışacağımızı bilmenizi isterim. Hedefimiz Yozgat Bozok Üniversitemizi marka üniversite yapmaktır. Bunun için gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. Toplumla iç içe olacağız. Halkın ve kentin sorunlarına duyarlı bir kurum olacağız” şeklinde konuştu.

Yozgat Valisi Kadir Çakır ise öğrencilere ve ailelerine seslenerek, "İnşallah çocuklarınız hep iyi yerlere gelirler. Memleketimize, milletimize, vatanımıza hep hizmet ederler. Sizler de, bizler de onlarla gurur duyarız. Yine öğretim üyelerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar da öğrencilerimizi evlatları gibi gördüler ve kendilerini çocuklarımızı geliştirmek için büyük gayret sarf ettiler” dedi.

Öğrencilere de seslenen Vali Çakır, “Hiçbir zaman karamsar olmayın. Ülkelerin gerçek büyüklüğü, zenginliği gençliğidir. Sizler bizim gerçek servetimizsiniz. Bir insanın kendine yapabileceği en büyük zarar kendini yeterli görmemesi eksik görmesidir. Memleketimiz, milletimiz sizden çok şey bekliyor. Hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin” dedi.

Mezuniyet törenine katılan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından fakülte ve yüksekokullarında birinci olan öğrenciler yaş kütüklerine isim plakalarını çaktı. Dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesinden sonra mezun öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.