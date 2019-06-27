Yozgat Çözüm Koleji öğrencilerinden LGS'de büyük başarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 LGS sonuçlarının ardından önemli bir başarıya daha imza atan Yozgat Çözüm Koleji'nde 5 öğrenci yüzde 0-1'lik dilimde yer alırken 23 öğrenci de 400-500 aralığında puan aldı.

Yozgat Çözüm Koleji öğrencilerinden Şule Arlı, LGS'de büyük bir başarıya imza atarak 493.39 puan ile Yozgat merkezde İl birincisi oldu. Türkiye genelinde ise Şule Arlı 493.39, Ali Arda Duran 487.96, Zeynep Sare Darı 484.24, Ahsen Demirci 481.78 ve T.Buğra Ünlüsoy ise 480.48 puanla yüzde 0-1'lik dilimin içerisinde yer alan 5 öğrenciden biri oldu. Öğrencilerin 23'ü de 400-500 aralığında puan alma başarısı gösterdi.

LGS'de yakalanan bu başarılardan dolayı Çözüm Koleji olarak büyük bir memnuniyet içerisinde olduklarını dile getiren Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, yakalanan bu başarıların tesadüf olmadığını doğru ve disiplinli çalışmalar sonucunda elde edildiğini söyledi. Yılmaz, “Eğitim, sosyal, kültür ve sportif alanlarda başarıda sınır tanımayan ve daima kendisini rakip gören Çözüm Koleji, açıklanan LGS sonuçlarına göre eğitim camiasın da dikkatlerini üzerine çekmeyi bildi. Yozgat'ta ve Türkiye'de adından söz ettirmeyi bu yıl da bildi. Elde edilen bu büyük başarıyla Çözüm Koleji başarısının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı. Başarılarımız bugün olduğu gibi bugünden sonra da artarak devam edecektir. Bıkıp usanmadan ülkemiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. LGS'de başarı elde eden öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarı da büyük pay sahibi olan öğretmen ve ailelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.