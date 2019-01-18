Yozgat Çözüm Koleji'nde karne coşkusu

Okulun konferans salonunda düzenlenen karne töreninde anaokulu, ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 700'ün üzerinde öğrenci karne coşkusu yaşadı. Karne töreninde öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı. İlk kez karne alan okul öncesi, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin sevinçleri veliler kadar öğretmenlere de duygulu anlar yaşattı. Törende ayrıca eğitim, sportif ve kültürel alanda dereceye giren öğrencilere madalya ve iftihar belgeleri verildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında gerek akademik açıdan gerekse sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade eden Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, “2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi okullarımız için başarılarla dolu bir yarıyıl olarak tamamlandı. Öğrencilerimizin tatillerini iyi değerlendirmesi ve dinlenmesini istiyoruz. İkinci yarıyılda da yoğun bir eğitim öğretim maratonu geçireceğiz. Bugün karne alan bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Karne töreni öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ile sona erdi.