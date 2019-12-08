Yozgat Çözüm Kolejinde LGS bilgilendirme toplantısı

sınıf öğrenci velilerine yönelik LGS konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda 8. sınıf velilerinin katıldığı toplantı, Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz'ın konuşması ile başladı. Yılmaz, Liselere Giriş Sınavı (LGS) sürecinde okul, veli ve öğrencilere düşen sorumlulukları anlattı. Müdür Yardımcısı Sadiye Şen ve Rehber Öğretmen Hande Aydın ise 8. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak plan ve programlar hakkında velileri bilgilendirdi. Aydın, liselere yerleştirmelerin nasıl yapılacağı, sınav sistemine göre öğrencilerin çalışma prensiplerinin neler olması gerektiği, öğretmenlerin yapacakları yazılı ve sözlü sınavlar hakkında ve etüt süreçlerinin işleyişleri hakkında velileri bilgilendirdi. Aydın, LGS boyunca öğrencilerin motivasyon ve kaygıları noktasında velilerin rehberlik birimi ile işbirliği içerisinde olmaları gerektiğini de söyledi.