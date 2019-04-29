Yozgat Çözüm Koleji'nde LGS provası

Liselere Geçiş Sınavı'na hazırlık yapan öğrencilerde sınav heyecanını yenmek ve sınavda karşılaşabilecekleri engelleri ortadan kaldırmak amacı ile Yozgat Çözüm Koleji 8. sınıf öğrencileri için sınav yapıldı. Yozgat Bilim Teknik Koleji'nde gerçekleştirilen sınava öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. LGS formatında tüm kuralların uygulandığı sınavda öğrenciler, giriş belgelerini alıp görevliler tarafından aranarak sınava girdi.

Öğrencilerin ter döktüğü sınavda Bilim Teknik Koleji rehber öğretmeni Sadiye Şen, Türkçe öğretmeni ve 8. sınıflar koordinatörü Cihangir Celal Ersoy da gözetmen olarak görev yaptı. Rehber öğretmen Sadiye Şen yaptığı açıklamada “Bu provada öğrencilerimizin sınav ortamını bire bir görmesini ve heyecanlarını kontrol etmesini amaçladık. ÖSYM formatına uygun bir şekilde gerçek sınavda dikkat etmeleri gereken hususları onlara göstermiş olduk. Umarım LGS provamız öğrencilerimiz için faydalı olmuştur” dedi.