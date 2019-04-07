Yozgat Diyabet Derneğinden vatandaşlara kan şekeri ölçümü

Bir alışveriş merkezinde açtıkları stantta diyabet hakkında bilgi veren Yozgat Diyabet Derneği üyeleri ile vatandaşlar arasında neşeli anlar yaşandı. Parmaklarının acısıyla korku yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, ölçüm sonrası her gün 8-9 kez parmaklarını delmek zorunda kalan diyabet hastalarını daha iyi anladıklarını ifade ettiler.

Dernek Başkanı Meltem Yılmaz, "Sahada çalışmak çok keyifli, insanlara bilgi aktarmak bizi motive ediyor, onların gözlerindeki ışığı görmek dünyalara bedel. Dernek olarak diyabette farkındalık oluşturmak için bir alışveriş merkezinde stant açtık. Bizler biliyoruz ki hepimiz diyabette risk altındayız. Bir de kan şeker ölçümü sonrasında parmak acısını hissettikten sonra duygu ve düşüncelerini alarak, bu acıyı her gün hisseden diyabetli dostlarımızla empati oluşturmak istedik. 85 kişinin kan şekerini ölçmüş bulunuyoruz. Bugün burada beş diyabetli dostumuzla tanıştık. Fransa'da yaşayan bir amcayla tanıştık, onu anlatmak isterim. 12 yıldır diyabetli. İnsülin yapmaktan korktuğu için de hapla tedaviyi seçmiş. HbA1c si tavan yapmış. Biraz sohbet ettikten sonra 'Fransa'ya gider gitmez doktoruma hazırım diyeceğim' dedi. Gördüm ki sahada olmak, bilgi vermek, bilgiye ulaşan insanların memnuniyeti çok başka bir dünya. Gerekirse kapı kapı dolaşıp diyabetli dostlarımıza ulaşacağız. Doktor kontrollerini aksatmamaları, diyet ve sporun önemini anlatacağız tek tek. Bugün canla başla çalışan dernek yönetimi ve üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.