Yozgat emniyetinden sürücülere “Kadına el kalkamaz” uygulaması

Kadına yönelik şiddetle mücadele doğrultusunda Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolculara yönelik "Kadına el kalkamaz" uygulaması gerçekleştirdi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muslubelen uygulama noktasında araçları durdurarak yaşam tünelinde sürücü ve yolculara İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlatılan "Kadına el kalkamaz" kısa filmi izlettirildi. Uygulamada araçları durduran polis ekipleri ayrıca sürücü ve yolculara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

Uygulamaya katılan kadın sürücülerden Seda Yılmazer, Sivas'tan Ankara'ya gittiklerini belirterek, yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi. Yılmazer, bu tür uygulamaların farkındalık oluşturduğunu belirterek, "KADES uygulamasını biliyorum, inşallah hiçbir kadın kullanma gereği duymaz. Uygulama yapan emniyet ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.