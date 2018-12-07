Yozgat güne beyaz örtü ile uyandı

Yozgat'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, işe gitmek için araçlarının üzerindeki karları temizlerken esnaflar ise iş yerlerinin önünü temizledi. Belediye temizlik işleri ekipleri ise kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem attı.

Beyaz örtüye hazırlıksız yakalanan ve kış lastiklerini taktırmayan bazı sürücüler ise yolda kaldı. Sürücülerin yardımına çekiciler yetişti. Beyaz örtüye en çok sevinen ise çocuklar oldu. Kartopu oynayıp karın tadını çıkaran çocuklar kar yağmasına sevindiklerini söyledi.

Yozgat'a bekledikleri karın nihayet yağdığını söyleyen Rasim Demirkapak "Beklediğimiz kar geldi, geç kalmıştı. Kar berekettir, Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Ne kadar çok yağarsa o kadar seviniriz. Suya ihtiyaç var, tarlada ekinlerin suya ihtiyacı var. Karın yağmasına seviniyoruz" dedi. Adem Demir ise "Yozgat'a yoğun bir şekilde kar yağıyor, biz de aracımızı temizliyoruz. İşe gideceğiz" şeklinde konuştu.

Torununu okula getiren Nuriye Baştürk "Yozgat'ımıza ilk kar yağdı, çocuklarımızı okula getirdik. Kar yağışına sevindik. Kar yağışı berekettir" ifadelerini kullandı.