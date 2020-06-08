İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Yozgat ve Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.


Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde ve Kayseri'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.


Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev, iş ve araçlarında yapılan aramada 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 285 fişek ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler, Yozgat Emniyet Müdürlüğüne getirilirken şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.