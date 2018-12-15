Yozgat MHP Belediye Başkan adayı Erdemir, coşkuyla karşılandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret öncesi davul ve zurnalar eşliğinde karşılanan Başkan adayı Erdemir'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Parti binası önünde vatandaşlara seslenen Erdemir, 31 Mart Yerel Seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

13 sene Yozgat Belediye Başkanlığı görevini yürüten Erdemir, tekrardan zor bir göreve talip olduğunu söyleyerek “Yozgat'ta el birliğiyle zoru başaracağımıza zerre kadar şüphem yok. Yine eski günlerde olduğu gibi el ele gönül gönüle çok çalışacağız. Karşımızdaki gücü hiçbir zaman hafife almayacağız. Yozgat insanını ötekileştirmeden, ayırmadan, bölmeden hepsine bağrımızı açacağız. 1989'da ki belediye imkanlarıyla şimdiki imkanlar çok farklı. Biz o dönem zor bütçe ile hem şehrin ihtiyaçlarını hem de insanımızın evine ekmek götürmesi için her şeyi yaptık. O şartlarda yapılması gereken neyse hepsini yaptık” dedi.

Erdemir konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü: “Bizler bu yola çıkarken sizlere güvendik, inandık inşallah 31 Mart akşamı belediye binasına 3 hilali dikeceğiz. Ben yakamdaki 3 hilali gönlüme gömeceğim, herkesin belediye başkanı olacağım. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz kapımız gönlümüz herkese açık olacak”şeklinde konuştu.

Düzenlenen Programa Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, İl Başkanı Ferhat Altan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.