Yozgat Millet Bahçesi, gelecek yıl haziran ayında tamamlanacak

Yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin tamamlandığında kente değer katacağını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 2023 yılının Haziran ayında vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Yozgat Millet Bahçesi inşaatında incelemede bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Millet Bahçesi inşaatı çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini söyledi.

Millet Bahçesi'nin 52 bin metrekare alana inşa edildiğini söyleyen Köse, "İçinde Millet Kıraathanesi, halı saha, tenis kortu, basketbol, voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, süs havuzları, yürüyüş parkuru, kamelyalar yer alıyor. İnşaatımız hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah 2023 Haziran ayında hizmete açacağız. Burası şehrimize değer katacak. İnsanlarımızın rahatlıkla gelip burada vaktini geçirebilecek. Eğitim kültür açısından, hem çocuklarımızın rahatlıkla buralarda oturabileceği, oynayabileceği, ailelerimizin burada kamelyalarımızla vaktini geçirebileceği, hafta sonu özellikle burada geçirebileceği güzel bir alanı inşa ediyoruz. Bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Adalet Bakanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Millet Bahçesi'nin konum olarak kentin en güzel yerlerinden birine sahip olduğunu da belirten Köse, "Bu alanda daha önce ikişer katlı konutlar bulunuyordu. 300'e yakın hak sahibiyle anlaşma yaptık. Hak sahiplerine TOKİ tarafından 140 metrekare daire yapılmaktadır" şeklinde konuştu.