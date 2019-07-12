İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat POMEM öğrencileri kan bağışında bulundu

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.


Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Kan Bağış Merkezi tarafından yapılan gönüllü kan bağışı kampanyasına POMEM öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında Yozgat POMEM'de eğitim gören öğrenciler, spor salonunda kan bağışında bulundular.


Kan bağışına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi ve POMEM öğrencilerine teşekkür etti.


Öte yandan POMEM öğrencileri 1 günde 200 ünite kan bağışında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.