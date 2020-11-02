Yozgat POMEM'de 26. Dönem Eğitim Öğretim yılı başladı

Bin öğrenci kapasiteli Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM), korona virüs tedbirleri kapsamında 400 öğrenci ile 26. Dönem Eğitim Öğretim yılı başladı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) 26. Dönem Eğitim ve Öğretim yılı açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezini kazanan 400 polis adayı, 8 aylık eğitimin ardından emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapacak.

Polis adayları 3 aylık teorik eğitimin ardından 1 ay staj yapacak daha sonra 3 aylık eğitim alacak adaylar 1 ay meskun mahal ve temel atış eğitimine tabi tutularak 8 aylık dönemi tamamlayacaklar.

Okul bahçesinde düzenlenen törende polis adaylarına seslenen POMEM Müdürü Zafer Kişi, 8 ay sürecek olan eğitim-öğretimi yılında amaçlarının; fiziken ve ruhen devletine, milletine, teşkilatına ve insanlığa faydalı birer emniyet mensubu yetiştirmek olduğunu söyledi.

POMEM Müdürü Kişi, polis adaylarına seslenerek “Yeni bir eğitim öğretim döneminin heyecanını yaşıyoruz. Sizlerden önce bekçilerimizi seminere tabi tutmuştuk, onların ayrılışının ardından sizler 26. Dönem Eğitim Öğretim yılına hayırlısıyla başladınız. 8 ay sürecek olan bu dönemde polislerimizi fiziken ve ruhen devletine, milletine, teşkilatına ve insanlığa faydalı birer emniyet mensubu olarak yetiştirmek. 3 aylık teorik eğitimin ardından 1 aylık bir staj dönemi sonrasında 3 aylık eğitim ve sonrasında 1 aylık meskun mahal ve temel atış eğitimi ile birlikte tamamlayacağımız 8 aylık bir döneme girmiş bulunuyoruz” dedi.

Pandemi nedeniyle eğitim ve öğretim dönemimin aksamaması için gereken tüm önlemlerin alındığını da anlatan Kişi, “Pandemi nedeni ile bütün dünya ve ülkemiz zorlu bir dönem geçiriyor. Dolayısıyla bu hastalığın gölgesinde eğitim öğretimi sürdürmek bir kat daha sorumluluğumuzu artırıyor. Bu sorumluluk herkese düşüyor. Önce kendi sağlığımızdan sonra arkadaşımızın ve çevremizdekilerinin sağlığını koruma sorumluluğumuz bulunuyor. Sizden özellikle rica ediyorum, Covid-19 tedbirleri ile ilgisi size verilen tüm talimatlara uyun. Aksi takdirde okuldaki eğitim öğretim sürecimiz olumsuz bir şekilde etkilenir” şeklinde konuştu.