Yozgat POMEM'de mezuniyet töreni düzenlendi

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 4 aylık eğitimi tamamlayan 339 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi spor salonunda düzenlenen törende okulu derece ile bitiren Yunus Kocabıyık, yaş kütüğüne isim plakasını çaktı. Daha sonra dereceye giren 10 öğrenciye diploma ve ödülleri protokol tarafından verildi.

Törende açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kadir Çakır,"Sizler devletimizin, toplumumuzun bekarsınız, güvenliğisiniz. Onun için bütün gücünüzle yedi gün yirmi dört saat an be an zamanınızın bütün alanında toplumumuzun her kesimine bir şekilde sahip çıkmanız lazım. Onları kendi bedeniniz gibi kendi kardeşiniz gibi kendi aileniz gibi görmeniz lazım. Burada polis eğitim merkezinde gördüğünüz bütün uygulamaları bütün teorik bilgileri hayatınıza uygulamanız lazım. Sizin aslı göreviniz suç ve suçluyla mücadele etmektir. Bunun dışında da suç işleyen insanları da getirip adalete teslim etmektir. Ben üzerinizde büyük emeği olan başta aileleriniz olmak üzere Polis Eğitim Merkezi Müdürümüze, Polis Eğitim Merkezinde çalışan bütün görevlilere hepsine sizin adınıza teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi ise,"Okulumuz, 1997 yılından bu yana emniyet teşkilatına, adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan; vatanına, milletine, bayrağına bağlı ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirmiştir. Aynı duygu ve düşüncelere sahip bilinçli mensuplar yetiştirmeye de devam edecektir. Bugün 22'nci dönem Yozgat POMEM olarak 339 vatan evladımızı daha mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan 339 polis adayı yemin ederek diplomalarını aldı. Yemin sonrası öğrenciler keplerini havaya atarak mezun olmanın sevincini aileleriyle birlikte yaşadı.

Mezuniyet törenine Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenci yakınları katıldı.