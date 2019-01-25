Yozgat POMEM'de sözlü mülakatlar sürüyor

Ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan bin 871 polis adayı, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde sözlü mülakat aşamasından geçiyor. Sürecin son aşaması olan sözlü mülakatı da başarı ile geçecek olan adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezlerine katılmaya hak kazanacak. 21 Ocak Pazartesi günü başlayan sözlü mülakat süreci, 6 Şubat Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Zafer Kişi, yaptığı açıklamada okullarında bin 871 adayın, 23. Dönem POMEM sözlü mülakatına katılacağını söyleyerek “Bunların bin 280'i erkek ve 591'i bayan adaydır. Ülke genelinde lisans eğitimi alan 7 bin 200 erkek 800 kadın polis adayımız ile ön lisans eğitimi alan bin 800 erkek ve 200 bayan olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin alınması planlanıyor. Sözlü mülakat yapılırken adayların konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendinden istenileni kavrama, öz güveni, kendini ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisine dikkat ediliyor. 21 Ocak Pazartesi günü başlayan sözlü mülakatlarımız 6 Şubat Çarşamba gününe kadar devam edecek” dedi.

Öte yandan yüzlerce polis adayları sözlü mülakatta ter dökerken aileleri de nizamiye girişinde çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekliyor.