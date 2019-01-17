Yozgat Şehir Hastanesi 2 yaşında

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olarak açıldığı 17 Ocak 2017 tarihinden itibaren sağlık hizmetleri alanında birçok ödülün sahibi olan ve son olarak dijitalleşmenin en üst basamağı kabul edilen HIMSS 7 sertifikası ile Avrupa'da ilki gerçekleştiren Yozgat Şehir Hastanesi, 2'nci yaşını kutladı.

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından “Kamu-Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile hizmete açılan hastanenin 2. yılı dolayısıyla hastane konferans salonunda kutlama programı düzenlendi. Programda, iki yılda yapılan çalışmalar slaytlarla anlatıldı, pasta kesildi, emekli olan personele teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Hastane Başhekim Vekili Dr. İbrahim Akkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada; Yozgat Şehir Hastanesi'nin 2 yaşına girdiğini belirterek bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu iki yıllık süreçte kimsenin başarmayı hayal edemediği, dijitalleşmede Avrupa'yı geride bıraktıklarını anlatan Akkurt, "Hastalarımız konusunda ise 2 yılda 2 milyona yakın hastamızın muayenesini yaptık. 40 bine yakın ameliyat yaptık. 60 bine yakın hastamızı da yatakta tedavi ettik. Bu süreçte bizim personellerimiz olsun doktorlarımız, hemşirelerimiz olsun çok büyük bir özveriyle çalışmasıyla olmuştur" dedi.

Akkurt, devlet hastanesine göre doktor sayısının ikiye katlandığını vurgulayarak, "Daha önce günlük ortalama 6-7 hasta sevk edilirken, şehir hastanesiyle birlikte bu rakam bire düştü. Bunun sebebi de ufak tefek eksiklerimiz ama bunları da en kısa zamanda bakanlığımızla görüştük tamamlayacağız. Poliklinik hizmetlerimizde baktığımız hasta sayısı bin 800'lerden 5 binlere kadar yükseldi. Bu şekilde bir süreci devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Yerköy ilçesinden tedavi olmak için gelen hastalardan Kuddusi İnan da hastanenin çok mükemmel her şeyin dört dörtlük olduğunu söyledi. Şefaatli ilçesinden gelen Mustafa Çaylı ise, "Hastanede hizmetler süper, hastane çok temiz, bugün kontrol oldum, yarın ameliyatım var . Eskiye nazaran çok iyi, çok süper yapılmış" ifadelerini kullandı.

Kutlama törenine Rönesans İşletme Hizmetleri Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Tansel Yücel ile hastanenin tüm çalışanları ve davetliler katıldı.