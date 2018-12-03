Yozgat Şehir Hastanesi, “Dijitalleşmede” Avrupa'yı solladı

Yozgat Şehir Hastanesi, Ocak 2018'de zorlaştırılan kriterlere göre “Seviye 7 Tam Dijital Hastane” olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi oldu.

Yozgat Şehir Hastanesi, ABD'de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society/ Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçerek, Ocak 2018'de zorlaştırılan kriterlere göre “Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi oldu.

Sağlık sektöründe dijitalleşme çabalarına öncülük eden ve bu kapsamda gerekli olan tüm kriterleri yerine getirip HIMSS EMRAM 6 sertifikasyonu alan Yozgat Şehir Hastanesi, dijitalleşme sürecinin en üst noktası olarak kabul edilen HIMSS Emram Stage 7 Sertifikasyonu almaya hak kazandı.

Kamu - özel (Rönesans İşletme Hizmetleri) işbirliği modeli ile hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi, dijital hastane derecelendirmesinde dünyaca kabul görmüş HIMSS Emram (Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli) kriterlerini yerine getirerek, ABD ve Avrupa'dan gelen HIMSS yetkililerinin gerçekleştireceği denetimlerden başarıyla geçti.

2018 kriterine göre Avrupa'da ilk

HIMSS Analytics Avrupa ve Latin Amerika Sorumlusu John Rayner ve Jörg Studzinski ile İtalya'dan Elena Sini ve Portekiz'den Dr. Ana Rafaela Prado'nun gözlemci olarak katıldığı denetimler sonunda, Yozgat Şehir Hastanesi, ‘Ocak 2018'de zorlaştırılan kriterlere göre Seviye 7 Tam Dijital Hastane olarak tescil edilen Avrupa' nın ilk ve tek hastanesi' oldu.

Yozgat Şehir Hastanesi, Avrupa'da bir ilki başarmanın verdiği gururu düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı. Basın toplantısında, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Hastane Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel ile RMİ (Rönesans İşletme Hizmetleri) Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Tansel Yücel, yaşanan zorlu süreç hakkında bilgi verdiler. Bu süreçte birebir sahada denetçilerle çalışan ekip sorumlularının da katıldığı toplantıda gurur tablosu oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, başta hastane Başhekimi Dr. Surel olmak üzere Avrupa'da bir ilki başaran ekibi kutladı.

"Canla başla çalıştık"

Hastane Beşhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, 2017 Eylül ayında HIMSS EMRAM SEVİYE 6 Dijital Hastane olarak valide olduklarını ve bu tarihten itibaren çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, bu belgeye sahip olmak için kamu- özel sektör ayrımı olmaksızın tüm ekip olarak canla başla çalıştıklarını söyledi.

Başhekim Surel, “Başta bakanlığımız ve HıMSS Türkiye Temsilcisi Medipol Üniversitesi Öğr Üyesi Dr. İlker Köse'ye ve emeğini esirgemeyerek bize bu gururu yaşatan kıymetli çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başhekim Surel, “ABD'de kurulmuş, kâr amacı gütmeyen global bir sağlık bilişim araştırma ve standartlaştırma organizasyonu olan HIMSS, Ocak 2018'de dijital hastane kriterlerini değiştirdi ve oldukça zorlaştırdı. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi birçok Avrupa ülkesinin içinde bulunduğu hiçbir hastane bugüne kadar bu çıtayı geçemezken, Yozgat Şehir Hastanesi, bir Türk hastanesi bu çıtayı geçti. Bu zorlu denetimden başarıyla geçmenin gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Seviye 7 tam dijital hastane

Başhekim Surel, “Seviye 7 tam dijital hastane” olmanın özelliklerinden de söz ederek, şu bilgileri verdi:

“EMRAM 7 seviyesi dediğimiz medikal kayıt uyum sistemi; elektronik olarak kaydettiğimiz verileri kullanarak daha sonra gelen hastalarımıza dair öngörü oluşturabilmekte ve erken tanı gerektiren hastalıklarda önceden tespit yapabilmekteyiz. Yani bir başka ifadeyle yapay zeka diyebiliriz. Örneğin tetkik sonuçları olumsuz geldiğinde hangi hastalıklar olabileceği konusunda, sistem, doktorumuza uyarıda bulunmakta, böylece sağlık çalışanları muhtemel bir hatadan korunmaktadır.

Seviye 7 aynı zamanda, hastane hiçbir şekilde kağıdın kullanılmadığı, tüm verilerin dijital ortamda yürütüldüğünü ve yönetildiğini, dijital ortama aktarılan bu veriler sayesinde hastanenin ve hastaların her türlü verisinin anlık olarak takip edilerek, akılcı, analitik çözümlerin üretilebildiğini ve kurumun performansının, verimliliğinin, tedavi ediciliğinin gittikçe artırıldığını temsil etmektedir.”

Yozgat Şehir Hastanesi'nin almaya hak kazandığı HIMSS Emram Stage 7 Sertifikasyonu ilk uluslararası kongrede takdim edilecek.

“Zorlu bir yolculuktu”

Rönesans İşletme Hizmetleri Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Tansel Yücel ise, HIMSS 7 validasyonunun çok zorlu bir yolculuk olduğunu, inanılmaz emek ve teknoloji kullanılarak elde edildiğini belirterek, “Tüm bu emeklerin karşılığı bu sertifika ile alınmış oldu. Yozgat Şehir Hastanemiz Avrupa kıtasında 2018 kriterlerinde ilk HIMSS 7 validasyonu alan hastane ünvanını hak etti. Bu çalışmalar kapsamında hastane bünyesinde bulunan tüm tıbbi cihazlarımız sisteme entegre edilmiş, HBYS (hastane bilgi yönetim sistemi) üzerinden hastalara ait tüm bilgilerin dijital ortamda sadece yetkili doktor ve hemşirelerin görebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca anne sütü, ilaç, alerji ilaç, doz, kan ürünleri, hasta-yemek eşleşmesi gibi hasta güvenliğini üst seviyede tutacak alarmlar ve eşleştirmeler üretilmiştir. İş zekası gibi yönetimsel süreçlerde de finansal, insan kaynakları ve klinik raporlamalar ile yönetimi kolaylaştıracak uygulamalar geliştirilmiştir. Bilgi güvenliği kapsamında yine türkiyedeki hastanelerde bir ilk olarak tam yedekli mimari ile iki farklı veri merkezi üzerinden süreçler yürütülmektedir. Tüm çözüm ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

HIMSS ve EMRAM nedir?

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), 1961 yılına dayanan bir geçmişe sahip olan, ABD'de kurulmuş, kâr amacı gütmeyen global bir sağlık bilişim araştırma ve standartlaştırma organizasyonudur. EMRAM (Elektronik Tıbbi Kayıt Uyum Modeli) HIMSS Dünya üzerindeki hastanelerde süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi hizmet almasını sağlamak için geliştirdiği yöntem ve akış modellerini, HIMSS Analitik adı altında uluslararası bir standardizasyon mekanizması haline getirerek EMRAM'ı geliştirmiştir. Bu model, hastanelerin elektronik tıbbi kayıt yeteneklerini en temel hizmetlerden kağıtsız tıbbi kayıt ortamına kadar genişleyen bir aralıkta ele almaktadır. HIMSS Avrupa, bu model ile hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve geldikleri seviyeyi tespit etmek için uluslararası düzeyde kabul gören bir derecelendirme yapmakta, buna göre 6. ve 7. seviyeye gelmiş olan hastaneleri uluslararası HIMSS organizasyonlarında ilan ederek akreditasyon belgesi vermektedir.