Yozgat Şehir Hastanesi dijitalleşmede eğitim sahası oldu

Türkiye'nin birçok ilinden sağlık idarecileri, dijitalleşmede Avrupa'yı sollayan Yozgat Şehir Hastanesi'nde, HIMSS 7 sertifikası kazandıran uygulamaları yerinde görüyor. 'Seviye 7 Tam Dijital Hastane' olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, HIMSS 7 uygulamalarında örnek model olarak eğitim hizmeti de veriyor.

Türkiye'nin birçok ilinden sağlık idarecileri, dijitalleşmede Avrupa'yı sollayan Yozgat Şehir Hastanesi'nde, HIMSS 7 sertifikası kazandıran uygulamaları yerinde görüyor. Bu kapsamda, Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Vekili Abdulkadir Taşletimur, Bilgi İşlem Birim Sorumlusu Niyazi Küçükaslan ve Osmaniye Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Hakan Eskioğlu, hastanenin tüm birimlerini gezerek, ilgililerden bilgi aldılar.

Yozgat Şehir Hastanesi'ne HIMSS 7 sertifikası kazandıran uygulamaları yerinde gören konuk ekip, son derece verimli geçen ziyaretin ardında Başhekim Op. Dr. İbrahim Akkurt başta olmak üzere tüm hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

Başhekim Akkurt ise, Yozgat Şehir Hastanesi'nin, ABD'de kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan HIMSS yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçerek, Ocak 2018'de zorlaştırılan kriterlere göre 'Seviye 7 Tam Dijital Hastane' olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi olduğunu anımsattı. Akkurt, "Hastanemize hizmet kalitesinin yanı sıra hasta ve çalışan güvenliği açısından da büyük avantajlar sunan bu sertifika ile ilgili eğitim ortamı oluşturmak bizleri de mutlu ediyor. Deneyimlerimizi paylaşarak ülkemizde daha fazla hastanenin bu sertifikaya sahip olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Başhekim Akkurt, bu sertifikanın 2018 yılı başında zorlaştırılan kriterlere göre alınmış olmasının büyük anlam ifade ettiğini, bunun Avrupa'da ilk olduğunu vurguladı. Akkurt, geçtiğimiz günlerde Amerika'da düzenlenen HIMSS toplantısına katılan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'nin sözlerini de hatırlatarak, şunları kaydetti:

"HIMSS 7 sertifikasyonu sürecinde büyük desteklerini gördüğümüz bakan yardımcımız sosyal medya kanalıyla yaptığı paylaşımda, 'Bugün HIMSS Amerika toplantısının açılışında yeni kriterlerle Avrupa'daki dijitalleşmede zirveye çıkan ilk hastane olan Yozgat Şehir Hastanesi vardı. İnanmak ve vazgeçmemek en önemli anahtar. Başta hastanemizin kurucu başhekimi Aziz Ahmet Surel olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürler' ifadelerine yer vererek bizi onurlandırmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz."