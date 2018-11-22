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Yozgat Şehir Hastanesi “KOAH Hastalarını” unutmadı

“Dünya KOAH Farkındalık Günü” nedeniyle, Başhekim Opr.

Dr. Aziz Ahmet Surel'in de katıldığı etkinlikte, KOAH hastaları pasta kesti, sohbet etti, moral buldu, KOAH standı açıldı, halk bilgilendirildi.


Tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla her yıl gerçekleştirilen “Dünya KOAH Farkındalık Günü”nde, Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi, hastanelerinde tedavi gören hastalarını unutmadı. Etkinlikler kapsamında, hastane girişinde kurulan stantta, ziyaretçilere, KOAH'ın belirtileri, önlemleri ve tedavisi konularında aydınlatıcı bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.



Bu belirtilere dikkat


“Nefesinizi dinleyin” uyarısı yapılan bilgilendirmede, hastalığın belirtilerine de dikkat çekilerek, “Daha kolay yoruluyorum, öksürüyorum, 40 yaşındayım, sık bronşit oluyorum, nefes darlığı çekiyorum, sigara içiyorum” diyenlerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak, solunum testi yaptırmayı ihmal etmemeleri istendi.



Belirtileri ciddiye alın


Göğüs Hastalıkları Uzman Doktoru Ümmühan Tuba Tümüklü ise KOAH Farkındalık Günü'nün amacının, çığ gibi büyüyen ancak teşhis sıkıntısı yaşanan bu hastalığa karşı halkı bilinçlendirmek olduğunu belirterek, “Çünkü, insanlarımız öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi yakınmaları sıradan olarak görmekte ve önlem almakta geç kalmaktadır. Çok basit bir fiziki muayene ve solunum testi ile teşhisi konulabilen KOAH önlem alınmadığında tedavi gecikmekte ve üzücü sonuçlar oluşabilmektedir” dedi. Uzm. Dr. Tümüklü, erken tanının tedavideki başarıyı olumlu etkilediğinin unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.


Hastanenin Göğüs Hastalıkları Servisinde devam eden etkinlikler kapsamında, tedavi gören KOAH hastalarına moral vermek amacıyla pasta kesilip, ikramlar yapıldı. Pastayı hastalar keserken, etkiliğe katılan Hastane Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek, Göğüs Hastalıkları Uzman Doktoru Ümmühan Tuba Tümüklü ve diğer katılımcılar alkışla tempo tuttu. Etkinlikte, hastane Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel'in, hastalarla tek tek sohbet ederek, tedavi süreci hakkında bilgi alması ve her zaman yanlarında olduklarını vurgulaması, büyük moral sağladı.

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