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Yozgat Şehir Hastanesi yoğun bakım yatak sayısını artırdı

Yozgat Şehir Hastanesine 12 yataklı 2.

derece erişkin yoğun bakım ünitesi kazandırıldı.


Yozgat Şehir Hastanesinde açılışı gerçekleştirilen 2. derece yoğun bakım ünitesinde yatak sayısı 23'e yükseldi. Yoğun bakım ünitesinin açılışını Yozgat Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Hastane Başhekim Vekili Dr. İbrahim Akkurt, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan birlikte gerçekleştirdi.


İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Kayhan, yoğun bakım yatak sayısını arttırmalarındaki amacın il dışına sevki önlemek olduğunu söyledi. Kayhan, “Hastanemizde 2. derece yoğun bakım ünitesi sayısını 12 daha artırarak 23'e çıkarmış oluyoruz. Toplamda yoğun bakım sayısı yeni doğan ve erişkin ile birlikte 70 civarı oldu. İlerleyen dönemde 14 tane yeni doğan 3. seviye ünitemiz daha olacak. Çocuk kardiyoloji uzmanımız geldiği zaman orayı da hizmete dahil edeceğiz. Bu sayede inşallah yoğun bakım yatak sayımız 84'e ulaşacak. Burada yoğun bakımı açmakla amacımız ildeki hastalarımızın şehir dışına sevkini azaltmak. Yaptığımız sevkler en fazla yoğun bakım, kalp damar cerrahisi ve kapalı psikiyatri alanları. Bundan sonra da inşallah Şehir Hastanemizde il dışına sevklerimiz azalmış olacak. Bu şekilde Şehir Hastanemizin hizmet kalitesi daha da artmış olacak” dedi.

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