Yozgat Şehir Hastanesi'nde tüm nesneler RFID ile takip altında

Yozgat Şehir Hastanesi de pek çok sürecinde olduğu gibi demirbaş takibini de RFID teknolojisiyle güven altına alıyor.

Dijitalleşmenin en üst basamağı olan "Seviye 7 Tam Dijital Hastane (HIMSS 7)" olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, pek çok sürecinde olduğu gibi demirbaş takibini de RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisiyle güven altına alıyor. Yozgat Şehir Hastanesi, pek çok sürecine RFID teknolojisini entegre ederek yenilikçi yapısıyla dikkati çekiyor. 475 yataklı, 142 bin metrekarelik alana kurulu Yozgat Şehir Hastanesi; kaliteli hizmet sorumluluğu içinde, dünya genelinde yaygınlaşmakta ve birçok sektörde kullanılmakta olan RFID teknolojisini bünyesinde barındırarak hizmet veriyor.

Demirbaş güvenliği sağlanıyor, maliyet düşüyor

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından, “Kamu Özel İş birliği” (PPP) modeli ile işletilen ve “Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi'nde, RFID sistemi ile takibi sağlanan demirbaşın, insan hatasından kaynaklanan kayıpların minimal düzeyde tutulması ile maliyetler düşürülüyor, zaman kaybının önüne geçiliyor. Sistemler özel bir altyapı gerektirmediğinden, mevcut kablosuz ağ altyapısına ve hastanelerin kendi ihtiyaçlarına yönelik kolayca uygulanabiliyor. Canlı ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınması ve izlenmesine imkan veren sistem, hizmet kalitesini artırıyor, zaman kaybını önlüyor, maliyetler düşüyor, demirbaş güvenliğini sağlıyor.

Malzeme sayımında zamandan ve insan gücünden tasarruf ediliyor

Okuyucu, konum verici ve aktif etiket sayesinde dolaşımı izlenebilir olan "Gerçek zamanlı takip sistemi" uygulaması ile satın alma planlamaları daha sağlıklı bir şekilde yapılabilirken, olası çalıntılara karşı demirbaşların yetkisiz çıkışlarında alarm sistemi devreye giriyor. Acil bir durumda taşınabilir (portable) hizmet veren en yakın demirbaşın mahalli kolaylıkla tespit ediliyor ve vaka başına çekilebiliyor ve bu sayede, hastane süreçlerinin daha kaliteli bir şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Bu teknoloji ile düzenli periyotlarda gerçekleştirilen hastane malzeme sayımlarında zamandan ve insan gücünden tasarruf ediliyor.

Hastane Bilgi Yönetin Sistemi (HBYS) ile entegre edilebilen bu sistem, Bakanlığa bağlı Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi'ne (MKYS) bildirimlerin hızlı ve doğru şekilde yapılmasına olanak sağlıyor. Nesneleri ve kişileri kimliklemek ve bu kimliği uzaktan çağırabilmek için kullanılan ve hemen hemen bütün sektörlere uygulanabilen RFID teknolojisi yardımıyla belli süreçler ölçülebiliyor ve dolayısıyla yönetilebiliyor. İnsan katkıları minimuma indirilerek hata yapma riski ortadan kaldırılıyor. Demirbaşların departman bazlı takip edilebilmesi, aynı zamanda, enfeksiyon kontrol sürecine katkı sağlıyor. Enfeksiyon tespit edilen bir hastanın odasında bulunan aktif veri taşıyıcılı demirbaşın geçmişe dönük hangi departmanlarda bulunduğu, ne zaman ve ne kadar süre ile kaldığı, geçmişe dönük dolaşım sorgulama ekranından tespit edilebiliyor. Böylece dezenfekte edilmesi gereken alanlara kolaylıkla ulaşılabiliyor. Cihazların kullanım hatalarının analizinde; cihazın yoğun kullanıldığı birimler tespit edilerek eğitim ihtiyaçları doğru tespit ediliyor. Malzemelerin transfer yoğunlukları değerlendirilerek malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi kolaylaştırılıyor.

Demirbaş takibi sağlanıyor

Aktif RFID teknolojisi ile etiketlerde dahili enerji kaynağı kullanılarak, belirlenen alanlar içerisinde demirbaş takibi sağlanabiliyor. Okuyucu, konum verici ve aktif etiket sayesinde demirbaşın dolaşımı izlenebiliyor. Belirlenen lokasyonlar tanımlanarak ve gerekli donanımlar kurularak, demirbaşın lokasyona varış, kalış ve çıkış süreleri ve buna bağlı olarak kullanım süreleri elde edilebiliyor. Bu sayede özellikle tekerlekli sandalye gibi hastane içerinde aktif gezen malzemelerin konum tespitinde büyük kolaylık sağlıyor. Demirbaş dolaşım verilerinden elde edilen raporlara göre, satın alma planlamaları daha sağlıklı bir şekilde yapılabiliyor. Bunun yanı sıra olası çalıntılara karşı demirbaşların yetkisiz çıkışlarında alarm sistemi devreye giriyor. Acil bir durumda en yakın demirbaş kolaylıkla bulunabiliyor ve bu sayede, hastane süreçlerinin daha kaliteli yönetiliyor.