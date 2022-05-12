Yozgat tarihi sergilendi

Yozgat Cumhuriyet Meydanında, ‘Belgelerle Yozgat ve Yozgat Türk-İslam Eserleri' temalı sergi düzenlendi.

Yozgat tarihine ışık tutan sergide Osmanlı arşivindeki Yozgat'a dair belgeler, gazete kupürleri ve Türk İslam eserlerinin fotoğraflarına yer verildi.

Serginin açılışını Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ile üniversite öğrenci yaptı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve öğrenciler sergiyi gezdi.