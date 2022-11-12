Yozgat TSO'da yeni başkan Taylan Alakoç oldu

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu başkanlığına Taylan Alakoç seçildi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde 10 ayrı grupta gerçekleştirilen seçimlere 1870 üye ile toplam 1286 firmanın temsilcisi oylamaya katıldı. Seçimlerde 10 meslek komitesinin 8'ini mavi liste ile Taylan Alakoç, 2'sini de beyaz liste ile Sinan Çelik kazandı. Bu sonuca göre, 25 olan Oda Meclisi üyeliğinin 20'sini Taylan Alakoç, 5'ni ise Sinan Çelik kazandı. Bu sonuçların ardından Taylan Alakoç ve ekibi, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası yönetimini ve meclis başkanlığını kazandı.

Seçimi ekibiyle birlikte açık ara farkla kazanan yeni başkan Taylan Alakoç, seçimlerin Yozgat'a hayırlı olmasını dileyerek, “Biz TSO'ya hizmet için geldik. Hizmet için buradayız. Elbirliği içerisinde Yozgat ticaret hayatının gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Herkese çok teşekkür ederiz. Mahcup olmamaya çalışacağız. Bizi seçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.