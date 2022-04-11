Yozgat Valiliği her gün bir ilçede iftar sofrası kuracak

"İftar buluşmaları" ismiyle düzenlenecek etkinliğin ilk durağı Aydıncık ilçesi olacak.

Yozgat Valisi Ziya Polat, il merkezi ve ilçelerde “İftar buluşmaları” adı altında kaymakamlık ve belediyelerle ortaklaşa vatandaşlara iftar vereceklerini söyleyerek, “Bu akşam Aydıncık ilçemiz ile başlıyoruz, bereketli olsun Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Biz ilçelerimizin de Yozgat merkez ile bir ve beraber olması için onları da bu işe dahil ettik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. İnşallah sağlıkla huzurla bayrama ulaşırız.” dedi.

Yozgat'ın ramazan ayını bereketli geçirdiğini düşündüğünü ifade eden Polat, "Hemşehrilerimiz sağ olsun destek çıkıyorlar, vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacak gıda kolisi konusunda bize destek oldular. Ayın 16'sında yetim, öksüz kardeşlerimize iftar vereceğiz onların isteklerini yerine getirmek için hayırseverlerimiz ve vakfımızın desteğiyle 'ne istiyorsunuz' sorusunun cevabını alarak o çocuklarımızın isteklerini yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Zimem defteri (veresiye defteri) uygulamasının devam ettiğini de aktaran Polat, zimem defterini kapatmak isteyenlere her konuda yardımcı olmayı taahhüt ettiklerini sözlerine ekledi.