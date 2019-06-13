Yozgat Valisi Çakır OSB'de incelemelerde bulundu

Yozgat Valisi Kadir Çakır Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Önceki gün gerçekleştirilen İl Ekonomi Toplantısı'nda işletmelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, bugün de iş insanlarıyla bir araya gelerek Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve dünya pazarında söz sahibi olan 3 firmayı ziyaret etti.

Vali Kadir Çakır hazır gıda üreten ve 235 kişiye istihdam sağlayan bir gıda firması ve ürettiği konfeksiyon ürünlerini Dünya'ya pazarlayan ve 223 kişiye istihdam sağlayan tekstil firması ile Dünya'nın en büyük kazanlarını yaparak kendi alanında marka olan ve 240 kişiye istihdam sağlayan firmada incelemelerde bulundu. Firma yetkilileri ile görüşerek firma ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Çakır, firma yetkililerine Yozgat'ta yatırım yaparak artı bir istihdam sağladıkları için teşekkür etti.