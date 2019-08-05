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Yozgat Valisi Çakır'dan tarım işçilerine ziyaret

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat’ta tarım alanlarında çalışmak için gelen tarım işçilerini yaşadıkları çadırlarda ziyaret etti.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat'ta tarım alanlarında çalışmak için gelen tarım işçilerini yaşadıkları çadırlarda ziyaret etti.


Yozgat'ın Sorgun ilçesine Şanlı Urfa'nın Siverek ilçesinden gelen mevsimlik tarım işçilerini çadırlarında ziyaret eden Yozgat Valisi Kadir Çakır, işçilerle sohbet etti. Vali Çakır'a ziyaretleri sırasında İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt'ta eşlik etti. Vali Çakır, tarım işçilerinin çocuklarına oyuncak hediye etti.


Yozgat'a bir ay önce nohut ve mercimek hasadı için ailece geldiklerini söyleyen tarım işçilerinden Mehmet Almaz, Sorgun çevresinde hasadın tamamlanmasıyla birlikte 3 gün sonra tekrardan Şanlı Urfa'ya döneceklerini söyledi. Tarım işçisi Almaz, Yozgat Valisi Kadir Çakır'a İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından tarım işçilerine verilen modern çadırlardan başka bir hasat döneminde kendilerine de verilmesini istedi.


Tarım işçisinin talebine karşılık Yozgat Valisi Çakır ise “Yozgat'ın belirli bölgelerinde tarım işçileri için çadır kuruldu. Bu yıl siz memleketinize döneceksiniz. İnşallah gelecek yıl Yozgat'a geldiğinizde elimizden gelen desteği yaparız" dedi.

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