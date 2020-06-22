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Yozgat Valisi Polat'tan Şehir Hastanesine ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak kullanılan ve bu süreçte başarılı çalışmalara imza atan Yozgat Şehir Hastanesi yetkililerine teşekkür eden Yozgat Valisi Ziya Polat, hastanenin acil servis bölümündeki hastaları da ziyaret etti. Vali Polat, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Hasta ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Vali Polat, “Sağlık çalışanlarımız bizim için her zaman değerlidir. Korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık personelimizin değerini bir kez daha anladık. Milletimiz sağlık çalışanlarını gönülden alkışladı” dedi.

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