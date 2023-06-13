Yozgat yağışlarla birlikte yeşile büründü

Bitki örtüsü bozkır olan Yozgat'ta mayıs ve haziran aylarında aralıklarla devam eden yağışlar, kenti yeşile bürüdü.

Yozgat mayıs ayı boyunca ve haziran ayının ilk iki haftasında aralıklarla devam eden yağışlar dolayısıyla yeşile büründü. Bozkırın ortasında yer alan kentte yeşeren çayırların ormanlarla bütünleştiği alanların görüntüsü dronla havadan görüntülendi. Dağları ve tepeleri yeşilin her tonuyla tanışan Yozgat'ta, Karadeniz Bölgesi'ni aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Yozgat'ın ilçelerinde de yağış ile birlikte yeşeren çayırların ormanlarla bütünleştiği görüntüler dikkat çekti. Yeşil ile mavinin buluştuğu Akdağmadeni ormanı ve yaylalarında ilkbahar mevsimi ile birlikte doğa, göz kamaştırıcı bir güzelliğe büründü. İç Anadolu Bölgesi'nin tek blok ve en geniş orman alanına sahip ve birçok ağaç türünü bünyesinde barındıran Akdağmadeni ormanlarında ilkbahar mevsimiyle seyrine doyulmaz bir manzara oluştu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan Lokman Atıl isimli çiftçi, 45 yıldır kentte bu derece fazla yağışın yaşanmadığını söyleyerek, “Kırkikindi yağışları nisanda başlar mayıs ayının ortasında sona ererdi. Bu yıl bir hayli fazla ve uzun yağış oldu. Yağışın bu denli fazla olması ekinlerin de boylanıp yatmasına neden oldu, bitkide küflenmeler oluştu. Ben 45 yaşındayım Karadeniz manzaralarının oluştuğu görüntüleri hiç görmemiştim” dedi.