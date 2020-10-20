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Yozgat'a 9.5 milyar değerinde yatırım

Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.


Yozgat Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılı 3. dönem sonu itibariyle gerçekleştirilen yatırımlar ve projeler hakkında Vali Polat bilgiler verdi.


Vali Polat, 9.5 milyar lira bedelli 239 projenin uygulandığını ve projelerin 2020 yılı ödeneğinin 2,4 milyon lira olduğunu söyledi. Vali Polat, “2020 yılı ilk 9 aylık dönem sonu itibari ile 1,1 milyar lira harcama yapılmış, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 45'dir” dedi.


239 projenin 38'inin tamamlandığını ve 148 projede ise çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Vali Polat, “32 proje ihale aşamasında olup 20 projeye başlanılamamış, 1 proje ise tasfiye edilmiştir” şeklinde konuştu.


Vali Polat, emeği geçenlere teşekkür ederek Yozgat için hep birlikte çalışacaklarını, tüm kurumlarla birlikte vatandaşların emrinde ve hizmetinde olduklarını da sözlerine ekledi.


Daha sonra toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırım ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

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