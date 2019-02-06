Yozgat'ı yarı finalde temsil edecekler

Kastamonu'da düzenlenecek Okul Sporları Genç Kız Futbol Yarı Final müsabakalarında Yozgat'ı temsil edecek olan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı yola çıktı.

Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Futbol müsabakaları grup maçlarını namağlup lider tamamlayan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı, 7-10 Şubat'ta Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Genç Kız Futbol Yarı Final müsabakaları için Kastamonu'ya hareket etti. Yarı finallerde Yozgat'ı temsil edecek olan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, burada alacağı başarılı sonuçların ardından Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak. Kastamonu'da düzenlenecek turnuvaya Yozgat'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Zonguldak, Sivas ve Giresun illerinden takımlar katılacak.