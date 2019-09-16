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Yozgat'ın İlk Bayan Müftü Yardımcısı Görevine Başladı

Kırşehir İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı iken Yozgat İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Aybala Tuğba Yurtlu görevine başladı.


İl Müftüsü Salih Sezik, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Ömer Uzuner, İl Müftü Yardımcıları Süleyman Eroğlu ve İsmail Karadavut, İl Müftü Yardımcılığı görevine yeni atanan Aybala Tuğba Yurtlu'yu makamında ziyaret etti.


İl Müftüsü Salih Sezik, ziyarette yaptığı konuşmada, “Yeni görevinizin hayırlı olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayan İl Müftü Yardımcısının atanması bayanlara yönelik hizmet açısından Yozgat için iyi bir fırsat olduğunu belirten Müftü Sezik, bayan il müftü yardımcımızın göreve başlaması ile hanımlara yönelik olan Kur'an kurslarımızdaki öğrencilere, KYK ve Diyanet Yurdumuzda bulunan kız öğrencilerimize yönelik yapılan dini ve kültürel faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Cenab-ı Hak yeni göreve başlayan hocamıza güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin” dedi.

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