Yozgat'ın tanıtımı için bir araya geldiler

Yozgat'ın ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak ve tanıtıma yönelik iletişim süreçlerini etkin kullanmak amacıyla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısının ikincisi Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Ziya Polat, amaçlarının Yozgat'ın tarihi ve kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmak olduğunu söyledi.

İlin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasıyla Yozgat'a turist çekmek istediklerini de belirten Vali Polat, tanıtımda sadece kamu kurumlarının değil özel sektöründe işin içerisinde olması gerektiğini ifade etti.

Vali Polat açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “ Yozgat'ımız bir tarih şehri, bir turizm şehri. Çamlık Milli Parkımız zaten bizim baş tacımız. Sarıkaya Roma Hamamımız var. Kazankaya Kanyonumuz, yeraltı şehirlerimiz var. Şimdi Tavium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına da inşallah üniversitemizle başlıyoruz. Bunların hepsini bir çatı altında toplayıp ilimize insanımızı çekmemiz lazım. Hem yerli hem yabancı insanları çekip ekonomik girdi sağlamamız lazım. Ekonomik geliri sağlamak için de tanıtım yapmak lazım. Tanıtım için de üniversitemiz, belediyemiz, kültür ve turizm il müdürlüğümüz ile sanayi odamız tek çatı altında birleşerek tanıtım faaliyetlerine başlamalıyız. Yaptığımız çalıştaylardan elde edilen bilgilerden zaten planlamamız belli. İnşallah Yozgat'ın tarihi ve turizm değerlerine dokunacağız, dokunmaya da devam edeceğiz.”

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi katıldı.