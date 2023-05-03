Yozgat'ın tanıtımı için toplandılar

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Yozgat'ın uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak, tanıtıma yönelik sürdürülen iletişim süreçlerini güçlendirmek ve yürütülen faaliyetlerde koordinasyon sağlamak amacıyla görüş alış verişinde bulunulduğu toplantıda Yozgat'ın tanıtımı için yapılacak çalışmalar da ele alındı. Toplantıda Valilik ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilen, kentin tarihi ve kültürel yönlerinin anlatıldığı “Rota Yozgat Uygulaması” Vali Polat tarafından tanıtıldı.

"Tarihi Roma Hamamı bu yıl hizmete açılacak"

Sarıkaya ilçesinde bulunan ve 2022 yılında UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri projesine dahil edilen 2 bin yıllık tarihi Roma Hamamında çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindiğini belirten Vali Polat, tarihi yapının bu yıl hizmete açılacağını ifade etti. Vali Polat, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinden başlayıp Çorum'un İncesu köyüne kadar devam eden 12 kilometrelik Kazankaya Kanyonu için hazırlanan eko turizm projesini de resmi imzanın ardından hizmete geçireceklerini söyledi.

Yozgat'ın herkesin görmesi gerektiği bir şehir olduğunun da altını çizen Vali Polat, “Yozgat'ın sadece turistik, tarihi, doğal güzellikleri ve yemek kültürünün değil insanının da tanınması gerektiğini düşünüyorum. Hep söylüyorum. Deprem zamanı ‘İyi ki Yozgat Valisiyim' dedim. Yozgatlının gücünün nerelere kadar uzandığını gördük. Yozgatlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.