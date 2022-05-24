Yozgat'ın zengin mutfak kültürü tanıtıldı

Yozgat'ta “Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri doğrultusunda Türk dünyasına ve bölgeye özgü yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs günlerinde kutlanan “‘Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi.

Programa Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Kütür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer katıldı.

Katılımcılar Türk ve Yozgat yöresine ait ürün ve yemeklerin standını gezerek okul yöneticilerinden bilgi aldı. Tandır, testi kebabı, incir uyutma gibi birçok yöresel lezzetin tanıtıldığı etkinlikte katılımcılara yemekler ikram edildi. Etkinliğin sonunda Osmanlı mutfağının en eski şekerleme türlerinden biri olan akide şekeri yapılarak katılımcılara sunuldu.

Programda konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, “Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Sayın Emine Erdoğan önderliğinde yürütülen çalışmalar ve bu çalışmalar Türk mutfağıyla ilgili kitap haline getirildi. 21-27 Mayıs günleri de Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanıyor. Biz de bu haftada kendi okulumuzda kendi öğrencilerimizle Türk Mutfağını tanıtmak ve yemekleri tattırmak için haftamızı kutluyoruz. Tabi ki Türk mutfağı, Dünyanın ender mutfaklarından birisi. Her gelenin tattığında tekrar tatmak isteyeceği bir mutfağa sahibiz. Bizim örfümüzde, adetimizde yedirmenin bereket olduğunu bildiğimiz bir toplum olduğumuz için soframızda bereketli oluyor. Mutfağımızın bu güzelliğin tanıtılması için yapılan çalışmalardan dolayı arkadaşlarımıza ve Sayın Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.