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Yozgatlı beşizler ilk karnelerini aldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki beşiz kardeşler ilk karnelerini aldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki beşiz kardeşler ilk karnelerini aldı.


Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 1-A sınıfında eğitim gören prematüre beşiz çocukları Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşler, ilk karnelerini bugün aldı. Beş kardeş okula her gün olduğu gibi anne ve baba nezaretinde gitti. İlk karnelerini sınıf öğretmenleri Mesut Şafak'ın elinden aldı. Beşizlerin babası İbrahim Bulut, çocuklarının ilk karne heyecanını onlarla birlikte yaşadığını belirterek mutlu olduğunu dile getirdi.

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