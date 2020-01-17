Yozgatlı beşizler karnelerini aldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 2012 yılında dünyaya gelen İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin beşiz çocukları karne heyecanı yaşadı.

Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne töreniyle 2. sınıf öğrencileri, Zeynep Muhteber, Muhammed Emin, Yunus Kerem, Ömer Faruk ve Davut Ege karnelerini Kaymakam Murat Kaplay ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın'dan aldı.

Kaplay, yaptığı konuşmada, yarıyıl tatilinin, öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını dileyerek “Sizler bizim, dolayısıyla bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler iyi bir eğitim alarak yetişecek ve gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Bugün bizim bulunduğumuz bu makamlara sizler gelecek, ülkemize ve milletimize hizmet edeceksiniz” dedi.

Karnelerini alan beşizler sınıfta arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.