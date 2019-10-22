Yozgatlı minik öğrencilerden Kayseri gazesi

Yıl Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri sosyalleşmek için Kayseri'yi gezdi.

Sınıf öğretmeni Ahmet Başaran öğrencilere yönelik farklı bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, gezinin oldukça faydalı geçtiğini söyledi. Başaran yaptığı açıklamada ”Sosyal etkinlik kapsamında öğretmen arkadaşlarımızın ve ailelerimizin de katılımı ile yapılan gezi oldukça verimli geçti. Öğrencilerimiz farklı bir gün yaşadı. Okul gezileri ilkokul öğrencilerinin en keyif aldığı etkinliklerin başında gelir. Öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek, yaşayarak öğrenme amacı taşıyan geziler çocuklar için çok önemlidir. Yaptığımız gezi sayesinde öğrenciler, öğrenmenin yanı sıra unutulmaz deneyimler ve hatıralar edindiler. Önce Harikalar Diyarı'nda bulunan hayvanat bahçesini ziyaret ettik. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri öğrencilere yakından takip ettirmek amacıyla Kayseri Bilim Merkezini gezdik. Öğrencilere öğle yemeği yedirilerek gezi tamamlandı. İnşallah bundan sonra da başka illerimize yönelik bu tür geziler düzenleyeceğiz" dedi.