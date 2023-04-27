Yozgat'ta 1 milyon 130 bin makaron ele geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 130 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Sorgun ilçesinde durdurulan şüpheli araçta arama yaptı. Ekipler yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere koliler halinde hazırlanmış 1 milyon 130 bin makaron, 12 bin faturasız çakmak ve bin 332 mentol aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.