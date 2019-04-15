Yozgat'ta 10 üreticiye 500 kaz palazı dağıtıldı

Yozgat Bozok Üniversitesinin Yerköy ilçesinde bulunan Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezinde düzenlenen törene Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Nazif Yılmaz, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Üniversite Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Başaran, Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü ve proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Boz ve üreticiler katıldı.

“Yozgat Damızlık Kaz Islahı projesi” kapsamında, yerli damızlık kazların verim kapasitelerinin arttırtılması, damızlık entegrasyonu kurulması ve halk elinde geliştirilmesi hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında 2020 yılında 20 üreticiye, 2021 yılında da 30 üreticiye 50 adet kaz palazı dağıtımı yapılacak.

Düzenlenen programda kaz palazı almaya hak kazanan üretici Turhan Özdemir yaptığı açıklamada “Buraya kaz civcivi almaya geldik. Bu civcivleri yetiştirip büyütmek ve çoğaltmak istiyoruz. Bizim memlekette kaz yaygın olsun istiyoruz. Memleketimize faydalı olmak istiyoruz. Bugün 50 adet civciv alacağız. Bu sayıyı çoğaltmayı düşünüyoruz” dedi. Hüseyin Canerik ise “Yozgat Çekerekten geliyorum. Kaz yetiştirmek için 50 adet civciv almaya geldim. Devletimizden Allah razı olsun. Bize yetiştirsinler diye bu fırsatı verdiler. Biz de bu civcivleri yetiştirip çoğaltmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Üniversite tarafından düzenlenen proje hakkında bilgi veren Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey yaptığı açıklamada birkaç yıl önce damızlık kaz üretimi projelerine başladıklarını ve meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Karacabey, “Damızlık kaz üretimi projemiz bundan birkaç yıl önce başladı. Özellikle Ziraat Fakültemize bağlı Tarımsal Uygulama Ve Araştırma Merkezi'nin öncülüğünde Yozgat'taki çiftçilerimize kaz üretiminde verimli olması için damızlık kaz üretmeyi ve onlara karşılıksız dağıtmayı hedeflemiştik. Bu gün birkaç yıldır yürüttüğümüz projenin meyvelerini alıyoruz. Çiftçilerimize damızlık kaz üretimi civcivleri dağıtacağız. Bir yıl sonra tekrar kendileriyle irtibat kuracağız gelişmelerle ilgili bilgiler alacağız. Bizim buradaki projemizin en önemli özelliği kaz ıslah projesidir. Bu ıslah sayesinde vatandaşımızın verimli ve daha sağlıklı kaz üretimini temin etmek onlara bu noktada ekonomik olarak destek sağlamaktır. Bunun başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Konu ile ilgilenen arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalıştılar. Üniversitemizde bu noktada her türlü desteği sağlıyor. Özellikle üniversitenin bölgesinde bulunan çiftçilere sağladığı katkı bakımından bu faaliyet çok önemli diye düşünüyorum. Bugün dağıttınız civcivlerimiz üreticilerimize hayırlı olsun. Verimli bir dönem geçirsinler diliyoruz” dedi.

10 üreticiye 50'şer adet kaz palazı dağıttıklarını anlatan Karacabey, “Bugün 10 tane üreticimize şimdilik 50'şer tane olmak üzere 500 tane kaz palazı dağıttık. Bu faaliyetimiz devam edecek. Aynı zamanda bu proje ile hedefimiz Yozgat'taki bütün üreticilerimizin daha verimli kaz üretmelerini ve bu noktada gerçekten kendilerine önemli bir ekonomik destek sağlamalarını temin etmektir. Bu noktada inşallah üniversite olarak her türlü desteği üreticimize, çiftçimize vereceğiz. Bu gün burada yaptığımız bazı çalışmalar Türkiye'nin başka yerlerinde yapılmayan çalışmaları da yapıyoruz biz. Bu noktada Yozgat'ı kaz üretiminde özellikle kaz ıslah çalışmalarında bir numara yapmak istiyoruz ki zaten şu anda bir numarayız. Bu faaliyeti özellikle devam ettirmek istiyoruz. Bu noktada Yozgat Bozok Üniversitesini kaz ıslah projesinde Türkiye de sayılı üniversiteler arasına katmak istiyoruz” şeklinde konuştu.