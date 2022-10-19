Yozgat'ta 116 adet süt soğutma ve depolama tankı dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde süt soğutma ve depolama tankı teslim töreni düzenlendi. Yozgat Süt Toplama Projesi ile 35 ton sütün depolarda bir gün sonrasına kadar muhafaza edilebileceğini söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, “440 bin üzerinde küçükbaş hayvana sahibiz, 237 bin üzerinde büyük baş hayvana sahibiz. Tabi sadece hayvan sayısındaki artışa değil artan sütün de kullanımı için et ve süt kurumu şu an kendi üretimimizi işliyor. Bu proje bizim önemli projelerimizden birisi. Yaklaşık bir yıldır çabalıyoruz. Sağ olsun ORAN Kalkınma Ajansımız destek verdi. Maliyetin yarısını onlar karşıladı, yarısı da İl Özel İdaremiz tarafından karşılandı” dedi.

Yozgat'ın toplam süt potansiyelinin 322 bin 500 ton olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya da, “Bunun sadece şu anda soğutulmuş süt olarak üreticiden toplanan ve sisteme giren sadece yüzde 14 yani 46 bin 921 tondur. Biz geri kalan yüzde 85'i harekete geçirmek için iki ayrı proje uyguladık. Valiliğimiz, İl Özel İdaresi ve ORAN Kalkınma Ajansı'yla Yozgat Süt Toplama Projesi'ni hayata geçirdik. Bu projeyle süt birlikleri aracılığıyla 116 ayrı bölgede süt toplama merkezi faaliyete geçecektir. Üç yüz litrelik bu tanklarla yaklaşık otuz beş ton günlük süt sisteme dahil edilecektir” şeklinde konuştu.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise, Yozgat'ta 13 yıl içerisinde projelere verilen toplam değerin 200 milyon TL'ye yaklaştığını söyleyerek, “2021 yılı içerisinde kırsal kalkınma mali destek programı doğrultusunda Yozgat'ta 14 proje başarılı bulunmuştur. Bu projelerin toplam bütçe büyüklüğü de 12 milyonu aşmıştır. Yozgat Süt Toplama Projesi de bu projelerin arasında yer almaktadır. Bu tarz projeleri desteklemeye ajans olarak devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.