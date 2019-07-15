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Yozgat'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.


Yozgat Şehitliğindeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı Daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Ardından İl Müftüsü Salih Sezik şehitleri için dua etti. Katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Şehitlikte düzenlenen törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Seçgin Çengeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve çok sayıda şehit ailesi yakını katıldı.


Şehitlikte düzenlenen programın ardından Çapanoğlu Büyük Camide şehitler için Mevlidi Şerif okutuldu ve vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

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