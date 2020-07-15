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Yozgat'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.


Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı. Yozgat Şehitliğinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua edildi.


Edilen duaların ardından katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Yozgat Valisi Ziya Polat, şehit yakınlarıyla sohbet edip başsağlığı dileğinde bulundu.


Şehitlikte düzenlenen programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkan Celal Köse, Baro Başkanı Mehmet Şimşek, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutan Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl


Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

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