Yozgat'ta 18 engelli asker yemin etti

İl Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen yemin törenine Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, askeri personel ve engelli yakınları katıldı. Engelliler, törende saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okuduktan sonra Türk bayrağına ellerini koyarak yemin etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt yaptığı açıklamada, kutsal askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıması gerektiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlik hizmetini yapamayıp, askerlik özlemi çeken engellilere bir gün süreli temsili askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından itibaren Engelliler Haftasında icra edildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından engelli askerlerin terhis belgeleri verildi ve tören geçişi yapıldı. Yemin eden askerler de çok mutlu olduklarını ifade etti. Ailelerde çocuklarının bir günlüğüne de olsa askerlik yaptıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.