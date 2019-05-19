Yozgat'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Rıza Kayaalp Spor salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine dair Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, spor gösterileri ve çeşitli etkinlikler sergilendi. Sporcuların sergiledikleri gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Gösterilerin ardından program sona erdi.

Programa Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, siyasi parti il başkanları, POMEM öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

19 Mayıs etkinlikleri Yozgat'ın ilçelerinde de düzenlenen programlarla gerçekleştirildi.