Yozgat'ta 192 sikke ele geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 192 adet sikke ile 2 adet obje ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesi Özler köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 192 sikke ve 2 adet obje bulundu. Araçta bulunan şüpheliler S.G., A.D. ve M.Y. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınırken ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.