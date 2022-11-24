İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta 192 sikke ele geçirildi

Yozgat’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 192 adet sikke ile 2 adet obje ele geçirildi.

Yozgat'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 192 adet sikke ile 2 adet obje ele geçirildi.


Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesi Özler köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 192 sikke ve 2 adet obje bulundu. Araçta bulunan şüpheliler S.G., A.D. ve M.Y. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınırken ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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