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Yozgat'ta 197 kişiye 210 bin 28 lira para cezası uygulandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğünce 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasında il genelinde 197 kişiye 210 bin 28 lira para cezası uygulandı.


Yozgat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında il ve ilçelerde 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı 197 kişiye 210 bin 28 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca 18 bin 620 araçta 38 bin 856 vatandaşı kontrol etti, şüpheli bin 882 kişi hastanelere yönlendirdi.


Ekipler sadece hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 56 kişiye toplam 123 bin 998 lira ceza uygulandı.

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