Yozgat'ta 198 yıllık tarihi hamam yeniden hizmete alınacak

Yozgat'ta 1825 yılında Çapanoğlu Süleyman Bey'in Başçavuşu Halil Ağa'nın oğlu Ahmet Ağa tarafından yaptırılan tarihi 'Başçavuş Çifte Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başladı.

Yozgat'ta 1978'li yıllarda hamamın kazan dairesinde çıkan yangın sonucu halk arasında yanan hamam olarak da bilinen ve 198 yıldır ayakta kalan tarihi Başçavuş Çifte Hamamı'nda Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyon ile tarihi hamam, aslına ve fonksiyonuna uygun olarak yeniden imar ve ihya edilerek 45 yıl sonra yeniden şehre kazandırılacak. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun olarak hazırlanan tarihi yapı, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ihaleyi kazanan firmaya verilerek restorasyon çalışmalarına başlandı.

Erkekler ve kadınlar olarak iki kısımdan oluşan tarihi hamamda restorasyon çalışmaları yıl sonunda tamamlanacak.

Yozgat'ın tarihi bir kent olduğunu söyleyen Vali Ziya Polat, “Tarihi yapılarla ilgili devam eden çalışmalarımız var. Özellikle tarihi konaklarımız çok güzel. Şu an yanan hamamımız Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce restore ediliyor. Yanındaki Konağı belediyemiz restore ediyor. Konağın bir üstünde de iki katlı tarihi bir konak var onu da belediyemiz alacak restore edecekler. O bölgede iki konak bir hamam restorasyonunu tamamlamış olacağız. Üst tarafta Cevizli Konağımız var, o bölgede bir konaklar mahallesi gibi çalışma düşünüyoruz. İnşallah eski yapılarımıza sahip çıkar eski yapılarımızı aslına uygun restore ederiz ve onların da ticari hayata, turizme kazandırılmasını düşünüyorum. Emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.