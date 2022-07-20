Yozgat'ta 2 bin 83 kişi keneden dolayı sağlık kuruluşlarına başvurdu

Yozgat'ta bu yıl içinde 2 bin 83 kişi vücuduna yapışan keneler nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvururken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünden 3 kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ta KKKA hastalığına neden olan kene, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için risk oluşturmaya devam ediyor. Kent genelinde bu yıl içinde toplam 2 bin 83 kişi vücuduna yapışan keneler nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Kene vakasının en yoğun olduğu ilçe ise Akdağmadeni oldu. Akdağmadeni ilçesinde 417, Sorgun ilçesinde 347, Kadışehri ilçesinde 273 kişi ve diğer ilçeler olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat ederek vücuduna yapışan keneyi çıkarttı. Kene yapışması sonucu 50 kişi de tedavi amacıyla başka illere sevk edildi. Yozgat'ta keneden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 oldu.