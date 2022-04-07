İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta 2 katlı bina alevlere teslim oldu

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde 2 katlı kerpiç evde yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bina kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde 2 katlı kerpiç evde yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bina kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre Kadışehri Elmalı Mahallesinde ikamet eden H.N isimli 82 yaşında ki şahsın ikamet ettiği 2 katlı kerpiç binada elektrik kablolarından kıvılcım çıkması sonucu yangın meydana geldi. Evin alevler içersin de kalmasının ardından mahalle sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Kadışehri ve Halıköy belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmesinin ardından soğutma çalışmaları yaptı. Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı olmadı. Evin kullanılamayacak hale geldiği yangınla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlatıldı.

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